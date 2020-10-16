Сергей Семак: «Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после поражения от (1:2) в 12-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Можно ли назвать этот отрезок, учитывая предстоящий матч в Дортмунде, самым сложным за время работы в ? Сравнить с серией поражений в конце 2018-го, вылетом из Лиги чемпионов в прошлом году? При каких обстоятельствах вы готовы уйти в отставку?

– Возможность отставки не рассматриваю.

Бывают разные периоды, это часть футбола. Передо мной стоят задачи, которые должен выполнять. Если их выполняю – одно, если нет – решение руководства о том, что нужно делать, какие изменения вносить.

– Ерохин опять находит моменты, у него летит. Постфактум не считаете ошибочным его поздний выход с «Брюгге»?

– Нет, не считаю абсолютно. Мы знаем его сильные и слабые стороны, в каких-то матчах он играет или нет, исходя из структуры игры. Есть позиции, где ему комфортно, где ему легче играть, есть те, где сложнее.

– Вы говорите про недостаток игроков на флангах. Почему тогда летом «Зенит» не вернул Лесового?

– Потому что он перешел в другой клуб. У «Арсенала» была опция выкупа, они ей воспользовались и продали Лесового в «Динамо». Наверное, предложение было более интересным.

– То есть «Зенит» делал предложение «Арсеналу»?

– Это вопрос не совсем ко мне. Может, Лесовой принял предложение команды, где он будет больше играть, потому что на позиции вингеров у нас были Малком, Мостовой. Возможно, Лесовой посчитал, возможно, по другим причинам, я не знаю подробностей.

– В каком состоянии Жирков и Малком?

– Жирков вчера тренировался индивидуально, по его самочувствию надеемся, что он сможет помочь с «Боруссией». Малком не сыграет.

– По тестам, оценивающим физику, Дзюба, Барриос, Оздоев действительно сильнее тех, кто играет реже? Кажется, в том числе из-за сборных они находятся не в лучшей форме.

– Усталость накапливается, игр много, перерыва не было. Замены, которые сделали сегодня, ненамного добавили свежести. Место в старте нужно заслужить, показать лучшие качества, дать нам повод того, чтобы сыграть в старте.

– Насколько сказывается, что паузы между сезонами не было?

– Без отдыха и подготовки будут сложности, но это не ключевой фактор. Есть игроки, которые должны заменять и давать возможность отдыхать тем, кто играет больше. Для этого нужно выигрывать конкуренцию, – сказал Семак.