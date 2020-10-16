«Динамо» выиграло первый матч при Шварце, победив «Сочи» (3:1) и обойдя южан в таблице

В 12-м туре РПЛ «Динамо» победило «Сочи» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Динамо» набрало 20 очков и обошло в таблице «Сочи», в активе которого осталось 19 баллов.
Это первая победа бело-голубых под руководством нового тренера Сандро Шварца. Немецкий специалист впервые руководил командой с бровки: в прошлом туре с «Динамо» на матче работал Александр Кульчий, поскольку Шварц не успел получить необходимые документы.
- Дата проведения
- 24 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
-
Динамо –
Шунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.
-
Сочи –
Заболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 57), Мевля, Заболотный.
- Предупреждения:
- Ордец (28), Миладинович (35), Юсупов (38), Цаллагов (44), Комличенко (45), Каборе (48), Грулев (49).
- Удаление:
- Цаллагов (87).