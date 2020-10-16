«Динамо» выиграло первый матч при Шварце, победив «Сочи» (3:1) и обойдя южан в таблице

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В 12-м туре РПЛ «Динамо» победило «Сочи» (3:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Динамо» набрало 20 очков и обошло в таблице «Сочи», в активе которого осталось 19 баллов.

Это первая победа бело-голубых под руководством нового тренера Сандро Шварца. Немецкий специалист впервые руководил командой с бровки: в прошлом туре с «Динамо» на матче работал Александр Кульчий, поскольку Шварц не успел получить необходимые документы.

Динамо – Сочи 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
24 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Лесовой, 1:1 – 22 Мевля, 2:1 – 26 Шиманьски, 3:1 – 55 Фомин.
ДинамоШунин, Скопинцев, Ордец, Паршивлюк (Слепов, 74), Каборе, Нойштедтер, Лесовой (Рауш, 84), Фомин, Шиманьски (Школик, 84), Н`Жи (Грулев, 17), Комличенко.
СочиЗаболотный, Маргасов, Маммана, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Пруцев, 61), Жоаозиньо (Дуганджич, 57), Терехов, Бурмистров (Заика, 57), Мевля, Заболотный.
Предупреждения:
Ордец (28), Миладинович (35), Юсупов (38), Цаллагов (44), Комличенко (45), Каборе (48), Грулев (49).
Удаление:
Цаллагов (87).

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