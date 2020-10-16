«Динамо» выиграло первый матч при Шварце, победив «Сочи» (3:1) и обойдя южан в таблице

В 12-м туре РПЛ победило (3:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Динамо» набрало 20 очков и обошло в таблице «Сочи», в активе которого осталось 19 баллов.

Это первая победа бело-голубых под руководством нового тренера Сандро Шварца. Немецкий специалист впервые руководил командой с бровки: в прошлом туре с «Динамо» на матче работал Александр Кульчий, поскольку Шварц не успел получить необходимые документы.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ