Неманя Пейчинович: «Россияне свободны, могу сказать по жизни в Москве. В Европе свободы нет»

Экс-игрок «Локомотива» , перешедший в , поделился мнением о политических свободах в России и Европе.

– В России есть свобода! В Европе ее нет! Я не понимаю, почему некоторые русские думают, что в Европе супер. Это не так. Я жил там 5 лет. Да, у них есть выстроенные системы. Но люди скованны, а в России такого нет.

– Интересно.

– Ок, я могу сказать, что жил только в Москве, сейчас вот на очереди Воронеж. Но по жизни в Москве я могу сказать, что россияне свободны. Может, я ошибаюсь, потому что не был в других городах и деревнях. В Европе же свобода не такая, как мне кажется.

– Москва – это далеко не вся Россия.

– Я понимаю. Но у меня есть много знакомых, которые живут в разных городах России. И они думают так же, как и я, – заявил Пейчинович.

«Путин – самый сильный. Уважаем его в Сербии больше своего президента. Лукашенко тоже стабилен». Пейчинович о политике