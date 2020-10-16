Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве, пустят 2730 зрителей. Роспотребнадзор подтвердил

Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что матч 13-го тура «Спартак» – пройдет на «Открытие Арене» со зрителями.

«Предписание предусматривало проведение матча 13-го тура РПЛ между командами ФК «Спартак – Москва» и ФК «Ростов», а также последующих футбольных матчей на стадионе без участия зрителей (в том числе и болельщиков) до особого распоряжения. Руководство обратилось с просьбой о внесении изменений в предписание в части проведения матча с ограниченным количеством зрителей.

Согласно представленной информации «Спартак-Москва» принимает на себя обязательства об обеспечении выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции ( ), при проведении указанного матча, а именно:

– о сокращении количества ранее заявленных зрителей (болельщиков) с 15500 человек (34, 4% от общей вместимости трибун) до 2730 человек (6% от общей вместимости) ;

– об организации 48 точек прохода на стадион на входных группах для обеспечения социального дистанцирования, проведения бесконтактной термометрии у входящих лиц и бесплатной раздачи СИЗ , для чего приобретено более 20000 комплектов ;

– об обеспечении матча 438 сотрудниками контрольно-распорядительной службы для отслеживания на трибунах социального дистанцирования в соответствии с маркировкой посадочных мест и соблюдения масочного режима в течении всего матча ;

– о трансляции видеороликов и аудиооповещении о необходимости соблюдения социального дистанцирования и использования СИЗ в течение всего матча;

– об усилении дезинфекционного режима помещений, воздуха, контактных поверхностей и установке во всех общественных зонах дозаторов, санитайзеров для обеззараживания рук;

– о тестировании методом ПЦР спортсменов и персонала.

Проанализировав вышеуказанную информацию, а также учитывая гарантии ФК «Спартак-Москва» об обеспечении соблюдения противоэпидемических мер, включая соблюдение масочного режима и социального дистанцирования на территории стадиона на протяжении всего матча, внесены изменения в предписание от 20 октября 2020 года.

Согласно внесенным изменениям футбольный матч, запланированный на 31.10.2020 на стадионе , можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Управление Роспотребнадзора по Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством», – говорится в заявлении Роспотребнадзора.