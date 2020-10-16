Месси повторил свою худшую серию – 6 матчей без голов «Реалу»

Нападающий «Барселоны» на забил в субботнем матче с «Реалом» (1:3) в рамках 7-го тура .

Как сообщает специалист по футбольной статистике Педро Мартин, аргентинец повторил свой личный антирекорд, не сумев нанести результативный удар в шести класико подряд.

В последний раз Месси становился автором гола в ворота 6 мая 2018 года. Прошедший в тот день матч завершился со счетом 2:2. После этого форвард принял участие в шести официальных играх против «Реала» в рамках Ла Лиги и Кубка Испании.

Педро Мартин также отмечает, что результативность Месси в матчах с «бланкос» снизилась по ходу карьеры футболиста. В своих первых 27 играх против «Реала» аргентинец забил 21 гол, а в последних 17 встречах с этим соперником – только 5 мячей.