Грулев разбил нос Миладиновичу в игре с «Сочи». Хавбек сломал нос Карпову в прошлом туре

«Динамо» обыгрывает «Сочи» (3:1, второй тайм) в матче 12-го тура РПЛ.
На 49-й минуте полузащитник москвичей Вячеслав Грулев, отмахнувшись, разбил нос защитнику соперника Ивану Миладиновичу. У серба началось кровотечение.
За это нарушение главный судья Алексей Сухой показал Грулеву желтую карточку.
Примечательно, что в прошлом туре РПЛ 21-летний полузащитник сломал нос защитнику Вадиму Карпову из ЦСКА и также получил предупреждение.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Динамо» и «Сочи».