Грулев разбил нос Миладиновичу в игре с «Сочи». Хавбек сломал нос Карпову в прошлом туре

обыгрывает (3:1, второй тайм) в матче 12-го тура РПЛ.

На 49-й минуте полузащитник москвичей , отмахнувшись, разбил нос защитнику соперника . У серба началось кровотечение.

За это нарушение главный судья Алексей Сухой показал Грулеву желтую карточку.

Примечательно, что в прошлом туре 21-летний полузащитник сломал нос защитнику Вадиму Карпову из ЦСКА и также получил предупреждение.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Динамо» и «Сочи».