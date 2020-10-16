Грулев разбил нос Миладиновичу в игре с «Сочи». Хавбек сломал нос Карпову в прошлом туре

Теги премьер-лига Россия травмы судьи Динамо Москва Алексей Сухой Вячеслав Грулев Иван Миладинович Сочи Футбол

«Динамо» обыгрывает «Сочи» (3:1, второй тайм) в матче 12-го тура РПЛ.

На 49-й минуте полузащитник москвичей Вячеслав Грулев, отмахнувшись, разбил нос защитнику соперника Ивану Миладиновичу. У серба началось кровотечение.

За это нарушение главный судья Алексей Сухой показал Грулеву желтую карточку.

Примечательно, что в прошлом туре РПЛ 21-летний полузащитник сломал нос защитнику Вадиму Карпову из ЦСКА и также получил предупреждение.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Динамо» и «Сочи».

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