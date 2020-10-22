😲 Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде на UFC 254

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ион Куцелаба Магомед Анкалаев UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев победил в реванше Иона Куцелабу на UFC 254.

Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде.

Напомним, что первый бой между Анкалаевым и Куцелабой закончился скандалом. Рефери остановил бой в первом раунде, посчитав, что молдаванин в нокдауне. Позже Куцелаба признался, что притворялся потрясенным. 

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