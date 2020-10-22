😲 Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде на UFC 254

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев победил в реванше на UFC 254.

Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде.

Magomed Ankalaev knocks out Ion Cutelaba!!! Wow. pic.twitter.com/JpmKnOXGi4 — ShayMyName (@ImShannonTho) October 24, 2020

Напомним, что первый бой между Анкалаевым и Куцелабой закончился скандалом. Рефери остановил бой в первом раунде, посчитав, что молдаванин в нокдауне. Позже Куцелаба признался, что притворялся потрясенным.

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