«Зенит» проиграл второй матч на неделе – 1:2 от «Рубина». В ЛЧ было поражение от «Брюгге»

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В 12-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потерпел поражения в обоих матчах на текущей неделе. Во вторник петербургская команда проиграла в Лиге чемпионов «Брюгге» (1:2).

Поражение от «Рубина» также стало для «Зенита» вторым в текущем чемпионате РПЛ. В конце августа петербургская команда проиграла в гостях «Динамо» (0:1).

На счету «Зенита» 24 очка после 12 матчей. Действующий чемпион может утратить лидерство, если сегодня «Спартак» не проиграет «Краснодару». Также на матч меньше «Зенита» на данный момент провели ЦСКА (22 очка) и «Локомотив» (21 очко).

Зенит – Рубин 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
24 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Ерохин, 1:1 – 43 Деспотович, 1:2 – 69 Евтич.
ЗенитКержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ерохин, Оздоев (Кузяев, 70), Вендел (Мостовой, 81), Барриос (Круговой, 71), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 71).
РубинДюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Старфельт, Кварацхелия (Зотов, 90), Бакаев (Зуев, 79), Шатов, Евтич (Тарасов, 85), Хван Ин Бом, Деспотович.
Предупреждения:
Уремович (25), Кузяев (86), Ракицкий (90).

 

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