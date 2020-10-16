«Зенит» проиграл второй матч на неделе – 1:2 от «Рубина». В ЛЧ было поражение от «Брюгге»

В 12-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» потерпел поражения в обоих матчах на текущей неделе. Во вторник петербургская команда проиграла в Лиге чемпионов «Брюгге» (1:2).
Поражение от «Рубина» также стало для «Зенита» вторым в текущем чемпионате РПЛ. В конце августа петербургская команда проиграла в гостях «Динамо» (0:1).
На счету «Зенита» 24 очка после 12 матчей. Действующий чемпион может утратить лидерство, если сегодня «Спартак» не проиграет «Краснодару». Также на матч меньше «Зенита» на данный момент провели ЦСКА (22 очка) и «Локомотив» (21 очко).
- Дата проведения
- 24 октября, 16.30, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 26 Ерохин, 1:1 – 43 Деспотович, 1:2 – 69 Евтич.
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Зенит –
Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ерохин, Оздоев (Кузяев, 70), Вендел (Мостовой, 81), Барриос (Круговой, 71), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 71).
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Рубин –
Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Старфельт, Кварацхелия (Зотов, 90), Бакаев (Зуев, 79), Шатов, Евтич (Тарасов, 85), Хван Ин Бом, Деспотович.