«Зенит» проиграл второй матч на неделе – 1:2 от «Рубина». В ЛЧ было поражение от «Брюгге»

В 12-м туре РПЛ проиграл (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потерпел поражения в обоих матчах на текущей неделе. Во вторник петербургская команда проиграла в Лиге чемпионов «Брюгге» (1:2).

Поражение от «Рубина» также стало для «Зенита» вторым в текущем чемпионате РПЛ. В конце августа петербургская команда проиграла в гостях «Динамо» (0:1).

На счету «Зенита» 24 очка после 12 матчей. Действующий чемпион может утратить лидерство, если сегодня «Спартак» не проиграет «Краснодару». Также на матч меньше «Зенита» на данный момент провели ЦСКА (22 очка) и «Локомотив» (21 очко).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ