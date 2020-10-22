Хабиб победил Гейджи треугольником на UFC 254

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедова победил Джастина Гейджи на UFC 254, который прошел 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Хабиб провел треугольник во втором раунде, после которого Гэтжи сдался.

Это третья успешная защита пояса для россиянина. Его рекорд стал 29-0. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах.

Конор обратился к Хабибу и Гейджи перед боем: «Удачи, парни. Вы знаете, что вас ждет после этого»

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