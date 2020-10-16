Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Спартак». 1:2 – Сабуа забил

В 12-м туре РПЛ «Спартак» играет с «Краснодаром» на выезде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
-
Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Чернов, Мартынович, Панталеао, Сперцян (Уткин, 46), Вильена, Ионов, Газинский, Сулейманов (Сабуа, 57), Смольников.
-
Спартак –
Максименко, Маслов, Джикия (Гапонов, 72), Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 67), Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе (Кокорин, 68).
- Предупреждения:
- Джикия (48), Вильена (52), Мартынович (63), Маслов (64).