Азмун отстранен от работы с «Зенитом» до теста на коронавирус. Он почувствовал недомогание

Нападающий Сердар Азмун пропускает матч 12-го тура РПЛ с из-за недомогания.

«После выходного почувствовал легкое недомогание.

Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на , – сообщили в пресс-службе «Зенита».

25-летний иранец забил 6 голов в 11 матчах нынешнего сезона .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.