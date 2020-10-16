Азмун отстранен от работы с «Зенитом» до теста на коронавирус. Он почувствовал недомогание

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Сердар Азмун Р-Спорт коронавирус Футбол

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропускает матч 12-го тура РПЛ с «Рубином» из-за недомогания.

«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание.

Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

25-летний иранец забил 6 голов в 11 матчах нынешнего сезона РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

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