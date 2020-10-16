Роналду – Хабибу: «Поздравляю, бро. Твой отец гордится тобой🙏»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил чемпиона UFC в легком весе с победой над .

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой🙏», – написал Роналду в сторис инстаграма.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.

Хабиб победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры.

Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»

Хабиб объявил о завершении карьеры

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Фото: инстаграм Криштиану Роналду