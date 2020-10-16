Роналду – Хабибу: «Поздравляю, бро. Твой отец гордится тобой🙏»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи.
«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой🙏», – написал Роналду в сторис инстаграма.
Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.
Хабиб победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры.
Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»
Хабиб объявил о завершении карьеры
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Фото: инстаграм Криштиану Роналду