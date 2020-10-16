Роналду – Хабибу: «Поздравляю, бро. Твой отец гордится тобой🙏»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи.

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой🙏», – написал Роналду в сторис инстаграма.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.

Хабиб победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. 

Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»

Хабиб объявил о завершении карьеры

Купить майку Хабиба Нурмагомедова и других бойцов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Опрос

Хабиб – лучший боец вне зависимости от весовых категорий?
19633 голосa
Да
72%
Хабиб Нурмагомедов
Нет
28%
Жорж Сен-Пьер

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья