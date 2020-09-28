Чемпионат Англии. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «МЮ» сыграет с «Челси» в субботу

6-й тур АПЛ открылся матчем «Астон Вилла» – «Лидс» (0:3), хет-трик сделал Патрик Бэмфорд.
В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси», «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед».
В воскресенье «Арсенал» встречается дома с «Лестером». Завершится тур в понедельник матчем «Бернли» – «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии
6-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Вилла Парк»
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Астон Вилла –
Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.
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Лидс –
Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Стрейк (Шеклтон, 21), Харрисон, Клих, Алиоски, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 79).
- Дата проведения
- 24 октября, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 25 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.15, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 26 октября, 20.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 26 октября, 23.00, «Терф Мур»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.