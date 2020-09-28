Чемпионат Англии. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «МЮ» сыграет с «Челси» в субботу

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6-й тур АПЛ открылся матчем «Астон Вилла» – «Лидс» (0:3), хет-трик сделал Патрик Бэмфорд.

В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси», «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед».

В воскресенье «Арсенал» встречается дома с «Лестером». Завершится тур в понедельник матчем «Бернли» – «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии

6-й тур

Астон Вилла – Лидс 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Бэмфорд, 0:2 – 67 Бэмфорд, 0:3 – 74 Бэмфорд.
Астон ВиллаМартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.
ЛидсМелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Стрейк (Шеклтон, 21), Харрисон, Клих, Алиоски, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 79).
Предупреждения:
Стрейк (10), Мингз (53), Грилиш (69), Клих (90).

 

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
24 октября, 14.30, «Олимпийский стадион»
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Фулхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
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Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Олд Траффорд»
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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Энфилд»
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Саутгемптон – Эвертон
Дата проведения
25 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
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Вулверхэмптон – Ньюкасл
Дата проведения
25 октября, 19.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Лестер
Дата проведения
25 октября, 22.15, «Эмирейтс»
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Брайтон – Вест Бромвич
Дата проведения
26 октября, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
26 октября, 23.00, «Терф Мур»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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