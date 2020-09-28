Чемпионат Англии. «Лидс» разгромил «Астон Виллу», «МЮ» сыграет с «Челси» в субботу

6-й тур АПЛ открылся матчем «Астон Вилла» – «Лидс» (0:3), хет-трик сделал Патрик Бэмфорд.

В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси», «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед».

В воскресенье «Арсенал» встречается дома с «Лестером». Завершится тур в понедельник матчем «Бернли» – «Тоттенхэм».

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6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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