Джастин Гейджи: «Теперь, когда Хабиб завершил карьеру, я – номер один в легком весе»

Легковес UFC Джастин Гейджи назвал себя сильнейшим бойцом легкого дивизиона после завершения карьеры чемпиона промоушена .

«С его уходом теперь я – номер один в легком весе. Порье и Конор будут драться 23 января. Но они не объявили об этом официально.

Если Макгрегор хочет выскочить и получить пояс – я здесь.

Если они хотят отдать этот пояс кому-то другому, пусть будет так. Но я буду готов. Я снова готов к бою. Это моя работа. Это моя жизнь. Я ее сильно люблю», – рассказал Гейджи.

Гейджи проиграл Хабибу треугольником во втором раунде турнира UFC 254.

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