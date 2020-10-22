Хабиб объявил о завершении карьеры

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.
«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – поставьте меня во вторник на первое место в рейтинг вне зависимости от весовой категории.
Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Хабиб.
Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254.
Хабиб победил Гейджи треугольником на UFC 254