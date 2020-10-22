Хабиб объявил о завершении карьеры

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца. 

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – поставьте меня во вторник на первое место в рейтинг вне зависимости от весовой категории.

Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Хабиб.

Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира UFC 254.

Хабиб победил Гейджи треугольником на UFC 254

Купить майку Хабиба Нурмагомедова и других бойцов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья