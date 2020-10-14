Гендиректор «Газпром Арены»: «Если бы «Зенит» строил стадион, возможно, было бы быстрее и дешевле. Есть избыточные решения»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов высказался о стоимости строительства стадиона и его эксплуатации.

«Что касается стоимости строительства стадиона – это бесконечная тема для дискуссий. Да, возможно, если бы клуб строил стадион, подобный проект можно было бы построить быстрее и дешевле.

Но нужно учитывать тот факт, что за время строительства он неоднократно и существенно менялся. Стадион получился крайне сложным и с точки зрения архитектуры, и технически. Это влияет на стоимость эксплуатации.

Стадиона с подобными параметрами в мире больше нет: с раздвижной крышей – несколько, с выкатываемым полем, насколько мне известно – всего пять, а чтобы все в одном месте и с таким количеством инженерных систем – нет.

Также у нас в комплексе есть двухуровневые парковки, 16 оборудованных системами контроля доступа и досмотровым оборудованием входных групп, а еще под 40 гектаров территории, на которых деревья, газоны и так далее. Содержание и обслуживание этого всего стоит больших денег.

Важна также технологичность и энергоэффективность. Чтобы не горел свет, где не надо, был рациональный расход воды и качественный тепловой контур — чтобы зимой не выдувало тепло.

Проект стадиона уникальный и сложный, при этом невозможно говорить о том, что там все гармонично, красиво и продуманно. Есть избыточные решения, а некоторые системы отсутствуют в принципе или они неэффективны, в том числе из-за того, что в процессе проектирования и строительства применялись, например, устаревшие строительные нормы, решения, материалы и оборудование», – рассказал Литвинов.

начали строить в 2007 году. Стадион был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года, открыт – в апреле 2017 года. Стоимость строительства составила 43 млрд рублей.