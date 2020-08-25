«Тампа» выиграла Кубок Стэнли, «Ливерпуль» сделал «Арсенал», первая победа «Химок» в РПЛ за 11 лет, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» и другие новости утра

1. «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Даллас» (4-2 в серии, 2:0 в шестом матче). Чемпионами НХЛ стали четверо россиян – Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков, дебютировавший в плей-офф в самой главной игре.

2. 3-й тур чемпионата Англии закрылся большим матчем: «Ливерпуль» спокойно победил «Арсенал» (3:1). Результативная ошибка Робертсона не слишком помогла гостям, после этого забили сам Энди, Мане и новичок Жота. «Лестер» лидирует в АПЛ после трех туров, «Ливерпуль» и «Эвертон» тоже набрали по 9 очков.

3. Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи со Швецией, Турцией и Венгрией. Сафонов, Чалов и Магкеев приглашены в сборную U21 на игры с Эстонией и Латвией.

4. «Химки» выиграли в РПЛ впервые за 11 лет и прервали серию из 23 матчей без побед. История свершилась в заключительном матче 9-го тура чемпионата России против терпящего бедствие «Динамо» (1:0).

Игорь Черевченко бодро начинает в роли тренера подмосковного клуба. А вот дни Кирилла Новикова во главе бело-голубых, видимо, сочтены. Клуб решил его уволить, по другой версии он сам об этом попросил. Временно принять «Динамо» может экс-ассистент Юргена Клоппа!

5. Медведев четвертый раз подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» – теперь Фучовичу. Джустино победил за 6 часов, Хачанов, Надаль, Тим вышли во 2-й круг. Павлюченкова победила Кузнецову, Мугуруса, Серена пробились во 2-й круг, Кербер, Грачева выбыли.

6. Трансферы. Влашич остается в ЦСКА. «Зенит» предложил за де Пауля 30 млн евро, но «Удинезе» требует 40 млн. Хюсай не перейдет в «Спартак». Новый защитник сборной России Жиров близок к переходу в «Ганновер». Защитник «Енисея» Молчан перешел в «Кан» за 1 млн рублей, а «Зенит» получит 30% от сделки. «Ливерпуль» отдал Кариуса в аренду берлинскому «Униону».

7. В КХЛ прошли два ярких матча. «Спартак» победил московское «Динамо» (5:4 Б), ведя в третьем периоде со счетом 4:1, а «Автомобилист» уступил «Сибири» (4:6), проиграв третий раз подряд.

42-летний Дацюк набрал очки в 8-м матче подряд. Знарок одержал 400-ю победу в лиге. Но героем дня стал форвард «Автомобилиста» Голышев – он отменил удаление соперника, признавшись судьям, что наступил на шайбу.

8. Хабиб – 7-й в рейтинге самых продаваемых спортсменов 2020 года. Месси – 1-й, Роналду – 2-й, Леброн – 3-й.

9. Школа «Самбо-70» отпраздновала 50-летие. Евгения Медведева подняла флаг России на торжественном мероприятии. А вот Алину Загитову не позвали на юбилей. Реплика гендиректор центра: «Она что, королева «Шантеклера», чтобы я ее звал? Ну давайте я раскланяюсь».

10. Док Риверс уволен с поста главного тренера «Клипперс», который он занимал с 2013 года. 58-летнему специалисту не простили вылет в плей-офф от «Денвера» во 2-м раунде, когда команда вела 3-1 в серии.

11. Азмун, Малком и Ловрен избежали серьезных травм и могут сыграть со «Спартаком». Даже у Дриусси есть шансы выйти на поле.

12. Пакьяо согласился на бой с Конором, чтобы собрать деньги для жертв коронавируса на Филиппинах.

13. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.

14. «Мерседес» побил рекорд «Феррари» – команда сохраняет звание чемпионов мира на протяжении 2 178 дней.

15. Назревает новый коронавирусный кризис? В «Дженоа» 14 случаев заражения COVID-19 после матча с «Наполи». А неаполитанцам играть с «Ювентусом» 4 октября. В АПЛ выявили 10 новых заболевших.

Цитаты дня:

Ольга Зайцева: «Подам апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. Все равно докажу, что это ложь и обман»

Колби Ковингтон: «Хабиб не хочет подниматься в полусредний вес, чтобы не встретиться с такими парнями как я»

Даниил Лесовой: «Россия и Украина – братские народы. Грущу из-за конфликта, мне жалко и обидно»

Станислав Черчесов: «Гильерме 4 матча играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?»

Питер Крауч: «Бруну выиграет «Золотую бутсу». В АПЛ 38 матчей – это 38 пенальти для «МЮ»