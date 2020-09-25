Алину Загитову не позвали на юбилей школы «Самбо-70»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что ее не звали на 50-летние школы «Самбо-70».

Сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею центра. Из спортсменов в нем участвовала только двукратная чемпионка мира .

Директор Ренат Лайшев заявил, что хотел бы, чтобы флаг России поднимали Медведева и Загитова, но Алина была занята съемками в .

«Алин, почему не пошла на 50-летие «Самбо-70», – спросил болельщик в инстаграме.

«Меня не звали», – ответила Загитова.