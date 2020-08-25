Питер Крауч: «Бруну выиграет «Золотую бутсу». В АПЛ 38 матчей – это 38 пенальти для «МЮ»

Бывший форвард «Ливерпуля» ответил на вопрос болельщика, сколько пенальти пробьет в нынешнем сезоне .

«Знаете, я считаю, что выиграет «Золотую бутсу». Я основываюсь на том, что буду еженедельно до мая слышать фразу «МЮ» пробьет пенальти».

В АПЛ 38 матчей, так что это 38 пенальти. Согласны?

Одиннадцатиметровый, который назначили в ворота , показался мне удивительным. Даже не уверен, как бы почувствовал себя, выступая в составе команды, которая уже думала после финального свистка, что заработала очко, а во время послематчевых рукопожатий увидела, что в дело вступил видеоассистент арбитра. Как это вообще работает?» – сказал Крауч.

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