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    Док Риверс уволен с поста главного тренера «Клипперс»

    Теги Док Риверс Клипперс НБА отставки НБА плей-офф Эдриан Воджнаровски Баскетбол

    Док Риверс уволен с поста главного тренера «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    58-летний специалист руководил «Клипперс» с 2013 года, совмещая должности главного тренера и вице-президента по баскетбольным операциям.

    «Клипперс» завершили выступления в сезоне-19/20, уступив «Денверу» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф (89:104, 3-4).

    Калифорнийская команда упустила преимущество в серии со счета 3-1. Риверс стал единственным тренером в истории НБА, который сумел трижды проиграть в серии плей-офф, ведя по ходу 3-1.

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