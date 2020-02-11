Пакьяо согласился на бой с Конором, чтобы собрать деньги для жертв коронавируса на Филлипинах

Джейк Джонсон, помощник филиппинского боксера , рассказал, почему спортсмен согласился принять бой с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Ради всех жертв коронавируса на Филиппинах сенатор Мэнни Пакьяо будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в следующем году.

«Огромная часть его заработка пойдет тем, кто пострадал от пандемии по всей стране», – сказал Джонсон.

Ранее Оди Аттар, менеджер Пакьяо и Макгрегора, сообщил, что поединок между ними более чем реален.

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