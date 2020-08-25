«Зенит» предложил за де Пауля 30 млн евро. «Удинезе» требует 40 млн (Никколо Чеккарини)

сохраняет интерес к полузащитнику Родриго де Паулю.

По информации журналиста Никколо Чеккарини, петербургский клуб предложил за аргентинца 30 миллионов евро.

Однако «Удинезе» требует за 26-летнего хавбека 40 миллионов.

На прошлой неделе сообщалось, что «Зенит» отказался от идеи купить де Пауля, когда предложение в размере 25 миллионов евро было отклонено клубом из Удине.

В сезоне-2019/20 футболист провел 34 матча в Серии А, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.