«Зенит» предложил за де Пауля 30 млн евро. «Удинезе» требует 40 млн (Никколо Чеккарини)

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«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю.

По информации журналиста Никколо Чеккарини, петербургский клуб предложил за аргентинца 30 миллионов евро.

Однако «Удинезе» требует за 26-летнего хавбека 40 миллионов.

На прошлой неделе сообщалось, что «Зенит» отказался от идеи купить де Пауля, когда предложение в размере 25 миллионов евро было отклонено клубом из Удине.

В сезоне-2019/20 футболист провел 34 матча в Серии А, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

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