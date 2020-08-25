Даниил Лесовой: «Россия и Украина – братские народы. Грущу из-за конфликта, мне жалко и обидно»

Полузащитник Даниил Лесовой в интервью Sports.ru поделился мнением об отношениях между Россией и Украиной.

«Грусть – самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет, мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что все прекратится: мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России и наоборот.

Из чемпионата Украины стремятся уезжать: финансовые условия не такие, как раньше. Все понимают: если хочется заработать, надо вытаскивать из себя что-то большее и уезжать в Европу.

В украинской Премьер-лиге серьезно выделяется «Шахтер» – настолько серьезно, что совсем труба: они опережают всех на 25 очков. Еще «Динамо» сильное, остальные гораздо ниже уровнем.

В России за первое место боролся бы «Шахтер», «Динамо» – за пятерку, про остальных и говорить нечего.

На трибунах мало зрителей, чемпионат не так интересен, как раньше. Я помню противостояния с и , «Динамо» с «Днепром», был мощный . Сейчас [сильные] команды пропали», – сказал Лесовой.

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