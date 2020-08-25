Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи со Швецией, Турцией и Венгрией

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Стал известен состав сборной России на октябрьские матчи против Швеции, Турции и Венгрии.

В список попал защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. В 2015 году Фабио Капелло включал его в расширенный состав сборной, однако на поле в майке национальной команды Жиров не выходил.

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Илья Кутепов, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция),  Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

Матч Лиги наций с Турцией пройдет 11 октября, с Венгрией – 14 октября. 8 октября пройдет товарищеский матч со Швецией.

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