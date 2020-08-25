Влашич остается в ЦСКА: «Могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу»

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Полузащитник Никола Влашич подтвердил, что остается в ЦСКА.

«Да, я остаюсь. Мой контракт рассчитан до июня 2024 года, и я могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу.

Конечно, никогда не знаешь, что день грядущий готовит, но составы серьезных клубов уже устоялись. Но дело, конечно, не в этом. Я спокоен и полностью отдаю себя на благо амбиций клуба», – сказал Влашич.

Ранее сообщалось, что 22-летний хорват интересен «Зениту» и клубам Серии А.

В 7 матчах РПЛ этого сезона Влашич забил 4 гола и отдал 2 паса.

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