Форвард «Автомобилиста» Голышев отменил удаление соперника. Он признался судьям, что наступил на шайбу

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев проявил благородство в матче чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:5, третий период).
Во втором периоде при счете 3:2 в пользу «Сибири» судьи зафиксировали фол со стороны защитника новосибирцев Виталия Меньшикова на Голышеве. Форвард екатеринбуржцев подъехал к арбитрам и сообщил, что он наступил на шайбу, а Меньшиков не имел отношения к его падению. Удаление было отменено, а Голышев после этого сравнял счет, реализовав большинство.
Таким образом, в случае удаления Меньшикова «Автомобилист» играл бы в большинстве 5 на 3.