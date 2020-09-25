Форвард «Автомобилиста» Голышев отменил удаление соперника. Он признался судьям, что наступил на шайбу

Нападающий «Автомобилиста» проявил благородство в матче чемпионата с «Сибирью» (4:5, третий период).

Во втором периоде при счете 3:2 в пользу судьи зафиксировали фол со стороны защитника новосибирцев Виталия Меньшикова на Голышеве. Форвард екатеринбуржцев подъехал к арбитрам и сообщил, что он наступил на шайбу, а Меньшиков не имел отношения к его падению. Удаление было отменено, а Голышев после этого сравнял счет, реализовав большинство.

Таким образом, в случае удаления Меньшикова играл бы в большинстве 5 на 3.