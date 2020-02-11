Хабиб занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов 2020 года. Первое место у Месси, второе — у Роналду

Чемпион UFC в легком весе занял седьмое место в списке 50 самых продаваемых спортсменов 2020 года. Рейтинг был составлен компанией по маркетинговым измерениям Nielsen.

Спортсменам в рейтинге давали оценки по критериям «влиятельность», «достижения», «актуальность», «резонанс» и «доход».

Нурмагомедов с суммарной оценкой 106 обогнал в списке таких спортсменов, как Мохамед Салах (9-е место, 103 балла), Пауло Дибала (10 место, 100 баллов), Эден Азар (11-е место, 99 баллов) и других.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси (115 баллов). На второй строчке форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (113 баллов), на третьей — баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (110).

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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