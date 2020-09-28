⚡ ⚡ ⚡ Кучеров, Василевский, Сергачев и Волков стали обладателями Кубка Стэнли! 🏆

обыграла в финале Кубка Стэнли (4-2 в серии, 2:0 в шестом матче) и стала обладателем главного трофея .

В составе «молний» чемпионами стали четыре российских игрока – вратарь , защитник Михаил Сергачев, форварды и , для которого шестой матч финальной серии стал дебютным в плей-офф.

Отметим, что третий год подряд выиграла команда, в составе которой выступают как минимум два российских хоккеиста.

В 2018 году чемпионом стал «Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, а в 2019 году – «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым.

Впервые с 2000 года в финале Кубка Стэнли сыграют 6 россиян. Это 4-й случай в истории