Защитник «Енисея» Молчан перешел в «Кан» за 1 млн рублей. «Зенит» получит 30% от сделки

Защитник Владислав Молчан перешел из «Енисея» в «Кан» из .

«Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию.

Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава, питерский «Зенит», получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами.

Мы благодарим Влада за время, проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан»!

Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», – написала пресс-служба «Енисея» в инстаграме.

Молчан выступал за молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2», после чего перешел в . Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.