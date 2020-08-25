Защитник «Енисея» Молчан перешел в «Кан» за 1 млн рублей. «Зенит» получит 30% от сделки

Защитник Владислав Молчан перешел из «Енисея» в «Кан» из Лиги 2.
«Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию.
Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава, питерский «Зенит», получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами.
Мы благодарим Влада за время, проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан»!
Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», – написала пресс-служба «Енисея» в инстаграме.
Молчан выступал за молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2», после чего перешел в «Енисей». Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.