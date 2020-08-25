«Химки» – «Динамо» – 1:0. Ломовицкий забил. Онлайн-трансляция

Теги Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Александр Ломовицкий Футбол

В заключительном матче 9-го тура РПЛ «Динамо» играет на выезде с «Химками».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Химки – Динамо 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 19 Ломовицкий.
ХимкиЛантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).
ДинамоШунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбоун, 70).
Предупреждения:
Куат (9), Евгеньев (42), Фомин (43), Кухарчук (57), Скопинцев (64), Данилкин (66), Идову (85).

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