«Химки» – «Динамо» – 1:0. Ломовицкий забил. Онлайн-трансляция

В заключительном матче 9-го тура РПЛ «Динамо» играет на выезде с «Химками».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 1:0 – 19 Ломовицкий.
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Химки –
Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).
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Динамо –
Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбоун, 70).