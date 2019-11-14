Сафонов, Чалов и Магкеев вызваны в сборную России U21 на матчи с Эстонией и Латвией

Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Эстонии и Латвии.
Всего в список вошли 23 футболиста.
Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА).
Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).
Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).
Матч с Эстонией состоится 9 октября, с Латвией – 13 октября.