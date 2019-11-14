Сафонов, Чалов и Магкеев вызваны в сборную России U21 на матчи с Эстонией и Латвией

Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Эстонии и Латвии.

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов ( ), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин ( ), Данил Круговой ( ), Наяир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов ( ), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Матч с Эстонией состоится 9 октября, с Латвией – 13 октября.