Станислав Черчесов: «Гильерме 4 матча играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре .

– Как вы оцениваете игру вратарей сборной?

– Гильерме провел четыре матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком матча с «Краснодаром». Шунин после неудачи в Тбилиси сыграл отлично с «Ахматом», выиграл матч, можно сказать.

Есть определенная тройка, и пока мы не будем делать никаких движений в этой линии.

– Не смутила ли ошибка Гильерме в матче с ЦСКА?

– Какая?

– Которая могла привести к голу.

– Гильерме играет на ноль, где ошибки? Он четыре матча подряд не пропускает. Может, я что-то другое смотрю? – спросил Черчесов.

Самый щекотливый момент дерби: Гильерме чуть не закинул себе между ног – но справился и поржал сам над собой😁