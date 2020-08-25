Станислав Черчесов: «Гильерме 4 матча играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре «Локомотива» Гильерме.

– Как вы оцениваете игру вратарей сборной?

– Гильерме провел четыре матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком матча с «Краснодаром». Шунин после неудачи в Тбилиси сыграл отлично с «Ахматом», выиграл матч, можно сказать.

Есть определенная тройка, и пока мы не будем делать никаких движений в этой линии.

– Не смутила ли ошибка Гильерме в матче с ЦСКА?

– Какая?

– Которая могла привести к голу.

– Гильерме играет на ноль, где ошибки? Он четыре матча подряд не пропускает. Может, я что-то другое смотрю? – спросил Черчесов.

Самый щекотливый момент дерби: Гильерме чуть не закинул себе между ног – но справился и поржал сам над собой😁

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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