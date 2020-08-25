Станислав Черчесов: «Гильерме 4 матча играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратаре «Локомотива» Гильерме.
– Как вы оцениваете игру вратарей сборной?
– Гильерме провел четыре матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком матча с «Краснодаром». Шунин после неудачи в Тбилиси сыграл отлично с «Ахматом», выиграл матч, можно сказать.
Есть определенная тройка, и пока мы не будем делать никаких движений в этой линии.
– Не смутила ли ошибка Гильерме в матче с ЦСКА?
– Какая?
– Которая могла привести к голу.
– Гильерме играет на ноль, где ошибки? Он четыре матча подряд не пропускает. Может, я что-то другое смотрю? – спросил Черчесов.
Самый щекотливый момент дерби: Гильерме чуть не закинул себе между ног – но справился и поржал сам над собой😁