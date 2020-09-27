Кучеров – лучший бомбардир Кубка Стэнли-2020 с 34 очками. Это 2-й результат среди россиян в истории

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Марио Лемье Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром победного для «Лайтнинг» розыгрыша Кубка Стэнли. 

В 25 матчах россиянин набрал 34 (7+27) очка, опередив своего одноклубника Брэйдена Пойнта на 1 балл. 

Это второй лучший результат по очкам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ среди российских игроков. 

Российский рекорд принадлежит Евгению Малкину (36 очков в 24 матчах за «Питтсбург», 2009 год). 

Кроме того, Кучеров – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший 27 или более результативных передач в одном розыгрыше плей-офф. 

До него это удавалось только Уэйну Гретцки (трижды: 31 ассист в 1988 году, 30 в 1985 году и 29 в 1987 году) и Марио Лемье (28 в 1991 году). 

 

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