Знарок одержал 400-ю победу в КХЛ. У Квартальнова – 440

обыграл (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата .

Это позволило главному тренеру красно-белых достичь отметки в 400 побед в лиге.

Больше него в КХЛ выигрывал только главный тренер «Ак Барса» – 440.

Третье место у (360), четвертое – у (333), пятое – у (271), шестое – у (267), седьмое – у (229), восьмое – у (227), девятое – у (223), десятое – у (201).