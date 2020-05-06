Знарок одержал 400-ю победу в КХЛ. У Квартальнова – 440

«Спартак» обыграл «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Это позволило главному тренеру красно-белых Олегу Знарку достичь отметки в 400 побед в лиге.
Больше него в КХЛ выигрывал только главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов – 440.
Третье место у Зинэтулы Билялетдинова (360), четвертое – у Владимира Крикунова (333), пятое – у Андрея Назарова (271), шестое – у Милоша Ржиги (267), седьмое – у Андрея Скабелки (229), восьмое – у Валерия Белоусова (227), девятое – у Игоря Никитина (223), десятое – у Вячеслава Быкова (201).