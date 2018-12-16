Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

Известный немецкий тренер по биатлону помещен в искусственную кому после сердечного приступа.

Сообщается, что специалист перенес инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом.

Изначально утверждалось, что 65-летний тренер пережил остановку сердца во время тренировки и получил травмы после падения, однако эту информацию опроверг его брат Клаус Пихлер.

Пихлера реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна.

«Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем быть только осторожно оптимистичными», – цитирует Клауса Пихлера DPA.

«Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», – заявил SVT менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.

Пихлер был старшим тренером женской сборной России перед Олимпиадой-2014 в Сочи, он также долгие годы работал с командой Швеции.