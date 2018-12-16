Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после сердечного приступа.
Сообщается, что специалист перенес инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом.
Изначально утверждалось, что 65-летний тренер пережил остановку сердца во время тренировки и получил травмы после падения, однако эту информацию опроверг его брат Клаус Пихлер.
Пихлера реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна.
«Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем быть только осторожно оптимистичными», – цитирует Клауса Пихлера DPA.
«Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», – заявил SVT менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.
Пихлер был старшим тренером женской сборной России перед Олимпиадой-2014 в Сочи, он также долгие годы работал с командой Швеции.