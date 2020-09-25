Директор «Самбо-70» о неприглашении Загитовой на юбилей школы: «Она что, королева «Шантеклера», чтобы я ее звал? Ну давайте я раскланяюсь»

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» считает, что не должен был отдельно приглашать олимпийскую чемпионку на 50-летие школы.

На торжественной церемонии, которая прошла сегодня в Москве, флаг России подняла другая фигуристка – двукратная чемпионка мира .

«Для меня как руководителя школы Алина – ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен ее звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это ее дело, я ее не должен звать. Она что, королева «Шантеклера» (героиня фильма 1962 года о молодой певице театра-кабаре «Шантеклер» – прим. Sports.ru), что ли, чтобы я ее куда-то звал?

Может, для Плющенко Загитова кто-то (кому нужно организовывать приглашение), а для меня она воспитанница школы , которую мы любим, уважаем и всегда рады ей, не только в день юбилея школы. У нее не должно быть (в плане приглашений на мероприятия) привилегий и преимуществ.

Ну, надо, давайте я раскланяюсь как директор школы, которому 60 лет. Не должно быть так. Мы всегда рады ученицам нашей школы», – сказал Лайшев.