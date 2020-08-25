🥳«Химки» выиграли в РПЛ впервые за 11 лет и прервали серию из 23 матчей без побед

«Химки» обыграли «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России (1:0).
Для подмосковного клуба, вернувшегося в РПЛ в этом году, это первая победа в высшем дивизионе за 11 лет. 24 июля 2009 года «Химки» дома обыграли «Амкар» (2:0)
«Химки» прервали безвыигрышную серию из 23 матчей – 20 поражений и 3 ничьих.
На старте этого сезона команда в первых восьми турах потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью.
В 2009 году клуб вылетел из Премьер-лиги, проиграв во всех 15 матчах второго круга. С тех пор «Химки» не играли в высшем дивизионе и вернулись лишь по итогам сезона-2019/20.
Сегодня был первый «Химок» матч под руководством нового тренера Игоря Черевченко, сменившего Дмитрия Гунько.