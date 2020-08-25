Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Челси» против «Вест Бромвича», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в понедельник

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Брайтоном», «Челси» – с «Вест Бромвичем».
В воскресенье «Манчестер Сити» принимает «Лестер», а в понедельник «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».
Чемпионат Англии
3-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 27 сентября, 14.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 сентября, 18.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.45, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.