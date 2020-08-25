Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Челси» против «Вест Бромвича», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в понедельник

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Брайтоном», «Челси» – с «Вест Бромвичем».

В воскресенье «Манчестер Сити» принимает «Лестер», а в понедельник «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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