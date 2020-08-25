Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Челси» против «Вест Бромвича», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в понедельник

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В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Брайтоном», «Челси» – с «Вест Бромвичем».

В воскресенье «Манчестер Сити» принимает «Лестер», а в понедельник «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

3-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
26 сентября, 14.30, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Эвертон
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Челси
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Саутгемптон
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Лидс
Дата проведения
27 сентября, 14.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Ньюкасл
Дата проведения
27 сентября, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Лестер
Дата проведения
27 сентября, 18.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 сентября, 21.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Астон Вилла
Дата проведения
28 сентября, 19.45, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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