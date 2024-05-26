«Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство РПЛ в следующем сезоне по мнению букмекеров
Букмекеры подготовили линию на чемпионство следующего сезона в РПЛ.
«Зенит» котируется явным фаворитом за 1.60. По мнению аналитиков, конкуренцию петербуржцам составит «Спартак». На триумф красно-белых предлагается коэффициент 8.00. Чемпионство серебряного призера нынешнего сезона «Краснодара» идет за 12.0.
Победитель РПЛ-2024/25:
- «Зенит» – 1.60;
- «Спартак» Москва – 8.00;
- «Динамо» Москва – 12.00;
- «Локомотив» – 12.00;
- «Краснодар» – 12.00;
- ЦСКА – 12.00;
- «Ростов» – 50.00;
- «Ахмат» – 500;
- «Крылья Советов» – 500;
- «Рубин» – 500;
- «Оренбург» – 1000;
- «Факел» – 2500;
- «Химки» – 2500;
- «Динамо» Махачкала – 5000.
«Спартак» Москва – 8.00;"
Ну да, такая себе, борьба борцовая!
От Динамо , им надо сохранять Личку и укреплять защиту
От ЦСКА просто хороших трансферов и я думаю 3 сезон у Федотова получится лучше чем второй
От Краснодара, здоровья Галицкому и конечно не расстертья игроков основы, а если продадут, то качественно усилиться
От локомотива просто стабильности и пару качественных трансферов
А от Зенита конечно чемпионства , трансферов и подтянуть молодых