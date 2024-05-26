«Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство РПЛ в следующем сезоне по мнению букмекеров

Букмекеры подготовили линию на чемпионство следующего сезона в РПЛ.

«Зенит» котируется явным фаворитом за 1.60. По мнению аналитиков, конкуренцию петербуржцам составит «Спартак». На триумф красно-белых предлагается коэффициент 8.00. Чемпионство серебряного призера нынешнего сезона «Краснодара» идет за 12.0.

Победитель РПЛ-2024/25: