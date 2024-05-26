«Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство РПЛ в следующем сезоне по мнению букмекеров

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Букмекеры подготовили линию на чемпионство следующего сезона в РПЛ.

«Зенит» котируется явным фаворитом за 1.60. По мнению аналитиков, конкуренцию петербуржцам составит «Спартак». На триумф красно-белых предлагается коэффициент 8.00. Чемпионство серебряного призера нынешнего сезона «Краснодара» идет за 12.0.

Победитель РПЛ-2024/25:

  1. «Зенит» – 1.60;
  2. «Спартак» Москва – 8.00;
  3. «Динамо» Москва – 12.00;
  4. «Локомотив» – 12.00;
  5. «Краснодар» – 12.00;
  6. ЦСКА – 12.00;
  7. «Ростов» – 50.00;
  8. «Ахмат» – 500;
  9. «Крылья Советов» – 500;
  10. «Рубин» – 500;
  11. «Оренбург» – 1000;
  12. «Факел» – 2500;
  13. «Химки»  – 2500;
  14. «Динамо» Махачкала  – 5000.

Ставки на Спортсе

Как менялась вероятность чемпионства «Зенита»: на одной ломаной линии

19 комментариев
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Спартак опять в 3 туре обеспечит себе титул и будет играть в свое удовольствие
+13
-2
+11
Ответ Мирон Шатохин
Спартак опять в 3 туре обеспечит себе титул и будет играть в свое удовольствие
И снимется с чемпионата!)
+3
-1
+2
Ответ Юрий Король
И ЦСКА!
Да нафиг, тоже скажите 🫤🫤🫤
+1
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Спартаковская и зенитовская букмекерская конторы , "вилы на воде"
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Ответ Юрий Король
"вилами по воде"
Согласен
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Ответ Владимир Плотников
Спартаковская и зенитовская букмекерская конторы , "вилы на воде"
"вилами по воде"
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Ответ Давид Золотов
странно что химки выше Динамо махачкала
они же первое место заняли, а Динамо второе.
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Ответ Мирон Шатохин
Спартак опять в 3 туре обеспечит себе титул и будет играть в свое удовольствие
Как то толсто
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Ответ Пользователь Имени
Завидуйте молча. Мы просто сразу оцениваем уровень чемпионата, понимаем, что с межсезонных кубков ничего не изменилось и бросаем играть, зачем нам эти лёгкие чемпионства? ))
Спартак такой благородный !
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Ответ Мирон Шатохин
Спартак опять в 3 туре обеспечит себе титул и будет играть в свое удовольствие
Завидуйте молча. Мы просто сразу оцениваем уровень чемпионата, понимаем, что с межсезонных кубков ничего не изменилось и бросаем играть, зачем нам эти лёгкие чемпионства? ))
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Ответ Юрий Король
И снимется с чемпионата!)
В результате вселенского заговора против Спартака
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Одно и тоже и каждый год. Хоть бы сделали что будет бороться с Краснодаром
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А по факту Зенит будет с Локо бороться за титул
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"«Зенит» – 1.60;
«Спартак» Москва – 8.00;"
Ну да, такая себе, борьба борцовая!
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От Спартака жду трансферов и работы тренера
От Динамо , им надо сохранять Личку и укреплять защиту
От ЦСКА просто хороших трансферов и я думаю 3 сезон у Федотова получится лучше чем второй
От Краснодара, здоровья Галицкому и конечно не расстертья игроков основы, а если продадут, то качественно усилиться
От локомотива просто стабильности и пару качественных трансферов
А от Зенита конечно чемпионства , трансферов и подтянуть молодых
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Каждый сезон одно и тоже.
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странно что химки выше Динамо махачкала
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У спартака еще цикл не закончен,одно чемпионство в 18 лет
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И ЦСКА!
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