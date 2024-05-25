Как менялась вероятность чемпионства «Зенита»: на одной ломаной линии

Из букмекерских коэффициентов.

Удивительный сезон закончился так, как и предсказывали букмекеры. «Зенит» выиграл чемпионат России шестой раз подряд.

По ходу коэффициент на победу «Зенита» в матче взлетал и до 4.00, но в итоге сенсации нет. Команда Сергея Семака оправдала свой самый низкий коэффициент перед началом сезона. ● «Зенит» начинал сезон с 1.27 – это один из самых явных фаворитов в истории чемпионата России. ● В первом круге «Краснодар», несмотря на солидное лидерство, так и не смог стать первым у букмекеров. Коэффициент на «быков» в какой-то момент застыл на отметке 3.20. Это случилось после десятого тура. Еще одно сближение произошло в 18-м туре – 3.10 против 1.53 у питерцев

● «Зенит» перестал считаться фаворитом только в 28-м туре. Здесь был максимальный коэффициент в 3.40. Любая осечка для действующего чемпиона становилась роковой. Две победы уже не гарантировали титул.

● Перед последним туром «Краснодар» шел в линии за 9.00. Этот коэффициент даже играл большую часть второго тайма, пока «быки» вели в счете, а «Зенит» не обыгрывал «Ростов»…

● В итоге прозаичный финиш: сказка с коэффициентом 50.00 на «Динамо» не сыграла; «Краснодар» справедливо не имел статуса первого фаворита весь сезон; грустный 1.27 на «Зенит» в финале.

Самый непредсказуемый чемпионат России закончился почти так же, как и предсказывали букмекеры. Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев