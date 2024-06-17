Илья Васильев сделал прогноз на матч Украина – Румыния с коэффициентом 4.05

Илья Васильев сделал прогноз на матч Украина – Румыния на Евро-2024.

Автор Спортса предложил поставить на победу Украины и «обе забьют» за 4.05.

«У сборной Украины классный базис: лидеры в каждой линии с сильным сезоном в топ-5. Команда Сергея Реброва прагматичнее версии Андрея Шевченко, но может играть по-разному: есть все для отката в 5-4-1 и нацеленных на атаку 4-3-3.

Румыния вполне современна без мяча, но проблематична вместе с ним. Очевидно, для Украины – неплохой старт для придания уверенности, Румынии – шанс зацепиться за третье место. Скорее всего, команда Эдварда Иорданеску будет выжидать, Реброва – искать моменты на чужой половине.

Кажется, Украине хватит класса для минимальной победы – вполне возможно, даже с голом Румынии (например, Яниса Хаджи). Я бы точно поставил на обе забьют и победу Украины (4.05)», – считает Васильев.

Матч состоится 17 июня и начнется в 16:00 мск.

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