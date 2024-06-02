«Реал» входил в топ-3 претендентов на победу в ЛЧ перед стартом сезона. Фаворитом считался «Ман Сити»

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«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«Сливочные» обыграли в финале «Боруссию» со счетом 2:0 и в 15-й раз стали обладателями главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.

Перед стартом турнира на чемпионство «Реала» можно было поставить с коэффициентом 9.00. Фаворитом считался «Манчестер Сити» за 3.25.

Претенденты на победу в ЛЧ-2023/24 по мнению букмекеров перед стартом сезона:

  1. «Манчестер Сити» – 3.25;
  2. «Бавария» – 6.50;
  3. «Реал» – 9.00;
  4. «Арсенал» – 11.00;
  5. «Барселона» – 15.00.

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19 комментариев
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Сколько же рекордов случилось сегодня?)
+9
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+8
Всех фанатов Реала с победой! Всех фанатов Боруссии ( настоящих) вы должны гордиться ,Боруссия молодцы заслуживали Лч но Реал есть Реал! Hala Madrid!❤️🏆
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+8
На конференции после игры самое время будет заявить о походе за 16м трофеем. Пора!
+6
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Нэгрейровцы могут только плакать и минусовать сегодня
+6
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Риго, выходиииии :)))))
Ты куда пропал :)))))))))) тебя не хватает :)))))))))
+6
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Папа Карло выспался просто
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Никто не верил
В смысле не верил ? Это Реал 😎
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Супер Реал!!!
+2
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Campeones!! Campeones!! Oe-oe-oe! Hala Madrid!!
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Hala Madrid!❤️
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Комментарий удален модератором
Никто не верил
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ЛЧ превратилась в турнир где нет конкуренции, если Испанский гос проект с самым дорогим составом отбивается от Сити, то побеждает, если отбиться не удается, ЛЧ заберёт Сити.
"Классный турнир", такой не предсказуемый.
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Супер молодцы настоящие чемпионы Реал победитель на все времена!!!
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Карвахаль сегодня сделал очень много! в первом тайме если бы не его нога Адеми скорее всего закатил бы
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Сколько же рекордов случилось сегодня?)
Месяц будут 😭😭😭
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Ответ Злой Руся
Что за чушь ты несёшь 🤦
Правда глаза колет?
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Ответ Ойбек Ахмедов
Всех фанатов Реала с победой! Всех фанатов Боруссии ( настоящих) вы должны гордиться ,Боруссия молодцы заслуживали Лч но Реал есть Реал! Hala Madrid!❤️🏆
Рахмат братишкя 😎👍🏻
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