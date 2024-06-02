«Реал» входил в топ-3 претендентов на победу в ЛЧ перед стартом сезона. Фаворитом считался «Ман Сити»
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
«Сливочные» обыграли в финале «Боруссию» со счетом 2:0 и в 15-й раз стали обладателями главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.
Перед стартом турнира на чемпионство «Реала» можно было поставить с коэффициентом 9.00. Фаворитом считался «Манчестер Сити» за 3.25.
Претенденты на победу в ЛЧ-2023/24 по мнению букмекеров перед стартом сезона:
- «Манчестер Сити» – 3.25;
- «Бавария» – 6.50;
- «Реал» – 9.00;
- «Арсенал» – 11.00;
- «Барселона» – 15.00.
Ставки на Спортсе
Ройс и его разрушенные мечты. Три случая, когда Марко был близок к большому трофею
Ты куда пропал :)))))))))) тебя не хватает :)))))))))
"Классный турнир", такой не предсказуемый.