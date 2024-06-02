«Реал» входил в топ-3 претендентов на победу в ЛЧ перед стартом сезона. Фаворитом считался «Ман Сити»

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«Сливочные» обыграли в финале «Боруссию» со счетом 2:0 и в 15-й раз стали обладателями главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.

Перед стартом турнира на чемпионство «Реала» можно было поставить с коэффициентом 9.00. Фаворитом считался «Манчестер Сити» за 3.25.

Претенденты на победу в ЛЧ-2023/24 по мнению букмекеров перед стартом сезона: