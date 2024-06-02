Шансы Винисиуса на «Золотой мяч» выросли до 71% после финала Лиги чемпионов. Кроос – в топ-3
Винисиус Жуниор – главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году.
В финале ЛЧ против «Боруссии» нападающий отметился голом и стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах этого турнира. Он сделал это в 23 года и 325 дней.
Перед финалом «Золотой мяч» Винисиуса котировался за 2.50 (40%). После победы над «Боруссией» коэффициент упал до 1.40 (71%). В октябре награда бразильца котировалась за 21.00 (4.7%).
Линия «Кто выиграет «Золотой мяч» – 2024»:
- Винисиус Жуниор – 1.40;
- Джуд Беллингем – 4.50;
- Тони Кроос – 9.00;
- Килиан Мбаппе – 15.00;
- Харри Кейн – 15.00;
- Фил Фоден – 15.00.