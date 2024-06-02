Шансы Винисиуса на «Золотой мяч» выросли до 71% после финала Лиги чемпионов. Кроос – в топ-3

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Винисиус Жуниор – главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году.

В финале ЛЧ против «Боруссии» нападающий отметился голом и стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах этого турнира. Он сделал это в 23 года и 325 дней.

Перед финалом «Золотой мяч» Винисиуса котировался за 2.50 (40%). После победы над «Боруссией» коэффициент упал до 1.40 (71%). В октябре награда бразильца котировалась за 21.00 (4.7%). 

Линия «Кто выиграет «Золотой мяч» – 2024»:

  • Винисиус Жуниор – 1.40;
  • Джуд Беллингем – 4.50;
  • Тони Кроос – 9.00;
  • Килиан Мбаппе – 15.00;
  • Харри Кейн – 15.00;
  • Фил Фоден – 15.00.

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