Шансы Винисиуса на «Золотой мяч» выросли до 71% после финала Лиги чемпионов. Кроос – в топ-3

Винисиус Жуниор – главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году.

В финале ЛЧ против «Боруссии» нападающий отметился голом и стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах этого турнира. Он сделал это в 23 года и 325 дней.

Перед финалом «Золотой мяч» Винисиуса котировался за 2.50 (40%). После победы над «Боруссией» коэффициент упал до 1.40 (71%). В октябре награда бразильца котировалась за 21.00 (4.7%).

Линия «Кто выиграет «Золотой мяч» – 2024»: