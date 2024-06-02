«Аталанта» Миранчука примет «Фиорентину» в перенесенном матче. Бергамаски выиграли дома 1-й тайм в 9 матчах подряд в Серии А

«Аталанта» примет «Фиорентину» в перенесенном матче 29-го тура Серии А.

Хозяева котируются фаворитами встречи за 1.55. Победа гостей идет за 5.70, ничья – за 4.90. «Аталанта» выигрывает дома 1-й тайм в 9 матчах подряд в Серии А. На победу бергамасков в 1-й 45-минутке можно поставить с коэффициентом 1.96.

В случае победы «Аталанта» обойдет «Ювентус» и финиширует на 3-м месте. «Фиорентина» вне зависимости от исхода останется на 8-й строчке.

Матч пройдет 2 июня. Начало – в 19:00 мск.