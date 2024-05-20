Промахи букмекеров в топ-5 и РПЛ: не угадали чемпиона в Германии, вылетающих в Италии и сенсацию в России

Футбольный сезон близится к завершению, а во многих лигах уже закончился. Совпали ли ожидания букмекеров с реальностью?

Мы вспомнили стартовые коэффициенты на чемпионство в топ-5 лигах и РПЛ. Согласно им можно было прикинуть шансы команд на первую пятерку или шестерку, а также предполагаемые вылетающие команды.

И что же из этого вышло в реальности?

Бундеслига: «Штутгарт» ждали внизу – а он второй, «Унион» оценивали в топ-5 – а он чуть не вылетел

Немецкая лига завершилась первой из шести рассматриваемых нами. Вот что было тут:

Конечно, «Бавария» котировалась явным фаворитом, а «Байер» просто пролезал в четверку. «Штутгарт» вообще оценивался как один из претендентов на стыковые матчи с коэффициентом 1001.00 на чемпионство, а закончил только позади «Байера». «Унион» ждали в пятерке, а он еле избежал вылета в последнем туре.

Напротив, «Кельн», согласно букмекерам, должен был финишировать повыше минимум шести команд, а в итоге вылетел напрямую.

АПЛ: не угадали с «Астон Виллой», главным аутсайдером стал не «Лутон»

Так выглядит таблица «ожидание – реальность» в Англии:

В Англии угадали с первой тройкой, но это, казалось, предсказать было несложно. А «МЮ» и «Челси» букмекеров подвели – четвертое лигочемпионское место заняла «Астон Вилла», которая в прогнозах шла девятой с коэффициентом 151.00 на чемпионство.

Но в целом в топ-7 расположилось шесть команд из изначальных раскладов, только «Астон Вилла» заменила «Брайтон».

Главным аутсайдером считался «Лутон», а еще на два места в зоне вылета помещали шесть команд. Самую комфортную из них позицию занял «Кристал Пэлас» – даже залез в десятку.

Лига 1: «Брест» вообще считали вылетающим, а он влетел в ЛЧ!

Вот какой расклад во Франции:

«Марсель» считали главным преследователем «ПСЖ», но он даже не попал в еврокубки. «Ланс», «Лилль» и «Монако» – в топ-6, в последний момент туда зашел и «Лион». «Ницца» оценивалась восьмой, но расположилась выше.

Но главное – это 1001.00 на «Брест» и «Метц» перед сезоном. Это самые высокие коэффициенты в Лиге 1. «Метц» бился за невылет до последнего тура и чудом проскочил мимо него, а «Брест» находился на противоположной части таблицы и вышел в Лигу чемпионов. Фантастика.

От «Лорьяна» и уж тем более от «Клермона» прямого вылета не ждали. «Клермон» вообще котировался 12-м, но худшей командой сезона стал именно он.

РПЛ: шестерка та же, но «Сочи» вылетающим не видели, как и чемпиона в лице «Динамо» или «Краснодар»

А вот такая ситуация за тур до конца в России. Еще также не сыгран матч предпоследнего тура «Пари НН» – ЦСКА.

Об этом вы уже наверняка многократно читали – «Динамо» котировалось ниже, как и «Краснодар», но они претендуют на чемпионство до последнего тура, а зенитовские 1.27 могут совсем не сбыться. «Спартак» и ЦСКА не попали в медали, хотя именно они считались главным конкурентами «Зенита».

В зоне вылета «Балтика», где ее и ждали, но неудачный сезон «Сочи» совсем не прогнозировался – его котировали на 7-9 местах.

Ла Лига: вмешалась «Жирона», с двумя вылетающими не угадали

Вот такой расклад в Испании. Играть остается еще тур.

Конечно, тут сезон перевернула «Жирона», которая шла аж с 1001.00 на чемпионство. Но вообще в шестерке оказались все кроме «Вильярреала», который «Жирона» как раз и обогнала. «Вильярреал» в итоге финишировал за пределами еврокубковой зоны.

А в тройке аутсайдеров только одна прогнозируемая команда – «Кадис». «Алавес» вообще пока в десятке, «Лас-Пальмас» расположился ниже. А «Гранаду» и «Альмерию» видели по коэффициентам как раз над этим трио.

Серия А: неожиданная «Болонья», неясно с вылетом

В Италии пока такой расклад за тур до конца:

В топ-6 попали две команды не из стартового прогноза. Главная неожиданность – «Болонья», которую котировали примерно 12-й с коэффициентом 501.00 на чемпионство.

С тройкой главных аутсайдеров пока вопрос, но там уж точно не ждали «Сассуоло» (его оценивали даже выше «Болоньи» – в 251.00), да и насчет «Эмполи» казалось, что, по крайней мере, шесть команд в чемпионате он обгонит.

И короткой строкой еще несколько чемпионатов. ПСВ победил в Нидерландах за 3.50, хотя выше за 2.20 был «Аякс». В Португалии сразу за 8.00 котировался будущий чемпион «Спортинг», хотя «Бенфика» была 1.90. В Шотландии главным фаворитом был «Селтик» за 1.76 – и победил.

В Греции победивший ПАОК шел за 5.00 – ниже трех конкурентов. А в Турции близок к триумфу «Галатасарай», и это предполагалось – 2.90.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst