Шансы «Балтики» победить «Зенит» в финале Кубка России – 11.7%

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России.

«Зенит» подходит к финалу в качестве явного фаворита. Победа петербуржцев в основное время оценивается за 1.49 (67%). На выигрыш «Балтики» можно поставить с коэффициентом 8.50 (11.7%). Ничья идет за 4.30 (23%).

На то, что в итоге калининградцы поднимут кубок России над головой букмекеры дают коэффициент 4.20. Шансы «Зенита» оценены в 1.25.

Матч пройдет 2 июня. Начало – в 18:00 по мск.