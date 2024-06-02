«Флорида» повторила прошлогодний результат и вышла в финал Кубка Стэнли. За 46 лет никто не проигрывал финальные серии 2 сезона подряд

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд.

В прошлом году «Пантерс» в финальной серии проиграли «Вегасу» – 1-4. На чемпионство «Флориды» в этом сезоне можно поставить с коэффициентом 1.85.

За 46 лет никто не проигрывал 2 финала подряд в плей-офф Кубка Стэнли. Последний раз в 2-х финалах кряду уступил «Бостон» в 1977-м и 1978-м. После этого никто не проигрывал финальные серии 2 сезона подряд.