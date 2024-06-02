«Балтика» обыгрывает «Зенит» после 1-го тайма в финале Кубка России. Зашли котировки до 7.40

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«Балтика» обыгрывает «Зенит» в суперфинале Кубка России со счетом 1:0.

На 40-й минуте отличился Алекс Фернандес. Ассистировал ему Данила Козлов. Перед матчем на гол Фернандеса можно было поставить с коэффициентом 5.00. Голевой пас Козлова шел за 7.00.

Победа «Балтики» в 1-м тайме котировалась за 7.40. В данный момент победа «Зенита» в основное время идет за 3.50.

Матч проходит в Москве на стадионе «Лужники».

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