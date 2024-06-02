«Манчестер Сити» – фаворит Лиги чемпионов-2024/25. Турнир пройдет в новом формате
Букмекеры открыли линию на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25.
«Манчестер Сити» котируется фаворитом за 3.70. Действующий чемпион «Реал» идет вторым претендентом (4.50), «Арсенал» – третьим (10.0).
Следующий розыгрыш ЛЧ пройдет в новом формате по швейцарской системе.
Претенденты на победу в ЛЧ-2024/25 по версии букмекеров:
- «Манчестер Сити» – 3.70;
- «Реал Мадрид» – 4.50;
- «Арсенал» – 10.0;
- «Ливерпуль» – 13.0;
- «Барселона» – 13.0;
- «Бавария» – 13.0;
- «ПСЖ» – 17.0;
- «Байер» – 25.0;
- «Интер» – 25.0;
- «Атлетико» – 30.0.