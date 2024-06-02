«Манчестер Сити» – фаворит Лиги чемпионов-2024/25. Турнир пройдет в новом формате

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Букмекеры открыли линию на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25.

«Манчестер Сити» котируется фаворитом за 3.70. Действующий чемпион «Реал» идет вторым претендентом (4.50), «Арсенал» – третьим (10.0).

Следующий розыгрыш ЛЧ пройдет в новом формате по швейцарской системе.

Претенденты на победу в ЛЧ-2024/25 по версии букмекеров:

  1. «Манчестер Сити» – 3.70;
  2. «Реал Мадрид» – 4.50;
  3. «Арсенал» – 10.0;
  4. «Ливерпуль» – 13.0;
  5. «Барселона» – 13.0;
  6. «Бавария» – 13.0;
  7. «ПСЖ» – 17.0;
  8. «Байер» – 25.0;
  9. «Интер» – 25.0;
  10. «Атлетико» – 30.0.

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14 комментариев
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Сити, постоянно фавориты последние 8 розыгрышей. Но они выиграли один раз. Реал, этот сезон начинал 5 фаворитом. Ничего страшного
+17
-3
+14
Конечно же клуб, который выиграл 6 чашек за 10 лет не главный фаворит).
+14
-6
+8
Сейчас бы до летнего ТО делать ставки на то, что будет через год 🫠
+4
-1
+3
В группе да, фаворит. В плей-офф очень сомневаюсь)
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Началось ! Реал выигрывает Лигу чемпионов и кажется никогда не был фаворитом , у них все фавориты кроме Реала!!!!
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Фаворит всегда один - Королевский клуб.
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Ответ Axmat Cecenov
Сити, постоянно фавориты последние 8 розыгрышей. Но они выиграли один раз. Реал, этот сезон начинал 5 фаворитом. Ничего страшного
Теперь Реалу тяжелее будет явно
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Ответ M93
То что Реал всегда недооценивают, давно можно привыкнуть. Другой вопрос: почему Барселона выше Баварии?
потому что редакторы, видимо, арифметику не освоили
+1
-1
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