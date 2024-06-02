«Манчестер Сити» – фаворит Лиги чемпионов-2024/25. Турнир пройдет в новом формате

Букмекеры открыли линию на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25.

«Манчестер Сити» котируется фаворитом за 3.70. Действующий чемпион «Реал» идет вторым претендентом (4.50), «Арсенал» – третьим (10.0).

Следующий розыгрыш ЛЧ пройдет в новом формате по швейцарской системе.

Претенденты на победу в ЛЧ-2024/25 по версии букмекеров: