«Чеховские медведи» и «Мешков Брест» сразятся в финале «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League

Решающий матч престижного международного турнира состоится 2 июня.

В пятницу, 31 мая, прошел первый день Финала четырех «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.

Международный гандбольный турнир, официальным партнером которого является букмекерская компания БЕТСИТИ, принимает Брест.

В Финал четырех пробились российские команды «Чеховские медведи» и «Виктор», а также белорусские клубы «Мешков Брест» и «СКА-Минск».

Турнир открыло российское противостояние, в котором сильнее оказался подмосковный клуб. «Чеховские медведи» одержали победу со счетом 31:29. Лучшим бомбардиром встречи стал полусредний «Виктора» Никита Ильтинский, забросивший 10 мячей.

Во втором матче игрового дня сошлись «Мешков Брест» и «СКА-Минск». Победа осталась за брестским клубом – 36:33. Лучшим бомбардиром встречи стал полусредний брестчан Невен Степанович, забросивший девять мячей.

Финал и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 2 июня.

За бронзу сразятся «Виктор» и «СКА-Минск». Начало встречи в 15:00 (мск).

В финале сыграют «Мешков Брест» и «Чеховские медведи». Начало матча в 17:30 (мск).

Букмекерская компания БЕТСИТИ – официальный партнер SEHA – Gazprom League «Дивизион Восток».